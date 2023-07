Sky Sport – Interesse in casa Salernitana, piace Coulibaly per il centrocampo.

Secondo quanto riferito dal canale tv, il Napoli, come ormai risaputo, è impegnato a cercare rinforzi anche per il centrocampo. La rosa di Rudi Garcia necessita di un innesto che faccia la differenza, e la società ha pensato al profilo di Lassana Coulibaly della Salernitana. Il 27enne darebbe un contributo non indifferente ai suoi compagni per stazza e buona fisicità. Al momento gli azzurri non hanno provato l’affondo, né tantomeno provato a contattare il suo entourage. Il giocatore però interessa, nei prossimi giorni, o addirittura ore, i campioni d’Italia decideranno se varrà la pena provarci o meno.

Fonte foto: Flickr.com

