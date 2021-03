“De Paul è un calciatore da grande squadra e lo dico da tanto tempo. Anche quest’anno sta facendo un grandissimo campionato. Non so se potrà andare al Napoli, ma posso assicurare che ha parecchie richieste. Ha raggiunto ormai un gran livello, ma è una questione anche economica. Noi de Paul l’abbiamo preso e l’abbiam pagato, quindi poi andrà al miglior offerente, come dice il mio presidente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini punge la Juventus: “Non mi sorprende che sia uscita dalla Champions”

De Maggio: “Mazzoleni al VAR, avrei scelto chiunque al suo posto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: allerta meteo, in arrivo venti forti al centronord