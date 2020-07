Koulibaly: “Dobbiamo prepararci bene per la sfida col Barcellona, dai quarti può succedere di tutto”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato ospite del salottino di “Radio Goal” sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

Kalidou Koulibaly è stato ospite del salottino di “Radio Goal” sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto detto dal difensore napoletano, a cominciare dall’episodio che ha determinato il risultato di Parma:

“Non ho commesso alcun fallo da rigore su Kulusevski. Ho chiesto all’arbitro di andare a rivederlo al Var, ma mi ha detto che era calcio di rigore. Diciamo che Kulusevski è stato furbo e gli è andata bene”..

ULTIME PARTITE DI CAMPIONATO – “Dobbiamo finire al meglio questo campionato. Abbiamo gare interessanti in vista del match contro gli spagnoli. Mister Gattuso dice che ci manca la mentalità ed ha ragione, ma grazie ai suoi consigli miglioreremo anche sotto questo aspetto. Dobbiamo prepararci bene per farci trovare pronti all’appuntamento con il Barcellona in Champions League“.

CAPITOLO BARCELLONA – “Non dobbiamo avere timore perché poi dopo può succedere di tutto: dai quarti in poi saranno tutte “gare secche”. Dobbiamo provare a vincerla a Barcellona”.

RAPPORTO SQUADRA-GATTUSO – “Il mister ha corretto i nostri errori e sta continuando a farlo. A volte manca un pizzico di mentalità, ma ci sta dando la chiave per andare avanti”.

