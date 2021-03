De Maggio: “Mazzoleni al VAR, avrei scelto chiunque al suo posto”

De Maggio polemizza sulla scelta di designare Mazzoleni

Walter De Maggio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha polemizzato sulla scelta di designare Mazzoleni al VAR per la sfida tra Napoli e Milan. Ecco quanto dichiarato:

“Avrei messo chiunque ma non Mazzoleni al VAR per Milan-Napoli. Perché ci sono tanti motivi diversi per evitarlo. C’è il passato, c’è Sassuolo-Napoli e quel rigore clamoroso su Politano non dato, ma anche quell’unghia di Insigne in fuorigioco, anche se lì decidono le macchine. Ad ogni modo io non l’avrei messo al VAR in questa partita, specie dopo le recenti polemiche col Sassuolo.”

