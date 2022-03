Di Lorenzo, l’ag.: “Un’opportunità importante, va presa in considerazione”

Di Lorenzo, le parole dell’agente

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo terzino del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Di Lorenzo, l’agente

“Di Lorenzo ha 29 anni, se arriva un’opportunità importante per il calciatore e per il Napoli bisogna prenderla in considerazione. Il calcio tra poco chiude, hanno messo la regola dell’indice di liquidità e allora i presidenti fanno bene ad essere orientati verso la cessione quando arriva un’offerta buona. Poi De Laurentiis fa quello che vuole. Diverso è se hai 22 o 23 anni, a 29 anni non puoi rimandare.

Mazzocchi erede di Di Lorenzo? È già un ’95, ha la sua età. Visto il momento storico della nostra vita il calcio sta cambiando e chi ha un’agenzia ogni tanto deve resettare e riportare nuove idee, nuove strategie che poi ti portano a guardare lontano. Stiamo cercando di fare questo, con nuovi investimenti, migliorando la struttura organizzativa dell’agenzia. Sono cose che ti portano a lavorare bene.

Casale? Se il Napoli dovesse chiederlo sarei sempre propenso perché è una società che sa fare calcio, resta fedele agli impegni e ci sono persone serie.

Ero a cena con l’ad dell’Empoli e anche lui mi diceva ‘Devo ammazzare Faraoni perché per colpa sua il Napoli non è andato in Champions. Ci fosse riuscito, il Napoli ci avrebbe dato un premio di 500 mila euro in seguito alla cessione di Di Lorenzo’. Faraoni rischia di essere ammazzato da tante persone (ride, ndr)”.

