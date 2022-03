Calciomercato: Napoli su Darwin Nunez, fa impazzire mezza Europa

Calciomercato Napoli: nel mirino c’è il “Nuovo Cavani”

Darwin Nunez, classe ’99 del Benfica, fa sognare tanti club europei. Ecco quanto scrive Calciomercato.com:

“In Uruguay sono sicuri: “E’ il nuovo Cavani”. Etichetta piazzata sul petto di Darwin Nuñez, classe ’99 del Benfica e uomo-copertina della notte di Amsterdam, dove con un suo gol ha eliminato l’Ajax dalla Champions portando la squadra di Verissimo ai quarti. 26 reti in 33 partite. Il futuro sarà in uno dei cinque principali campionati europei, e già a gennaio il West Ham aveva provato a portarlo in Premier League: offerta da 48 milioni di euro portata sulla scrivania del Benfica nell’ultimo giorno di mercato. Niente da fare, non bastano. In Italia lo seguono Milan e Napoli”.