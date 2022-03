Giordano: “Mathias Olivera è vicinissimo al Napoli, accordo ad un passo”

Antonio Giordano sul passaggio di Olivera al Napoli

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, dove ha annunciato che Mathias Olivera è vicinissimo al trasferimento al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mathias Olivera è sempre più vicino, al punto che per concluderne l’acquisto manca soltanto un milione di euro. Napoli e Getafe, infatti, sono in parola. Se il presidente del club spagnolo si spinge ad affermare pubblicamente che il ragazzo può approdare in Italia, a me sembra più di un indizio. Mi risulta che la trattativa possa essere chiusa in tempo brevi e formalizzata alla fine di questo campionato.”

