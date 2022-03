Avv. Pisani: “A Verona una vergogna, bisogna chiedere un risarcimento danni”

L’avv. Pisani su quanto successo a Verona

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avv. Angelo Pisani, che ha commentato quanto successo a Verona in occasione della partita contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“In quello striscione hanno sbagliato le coordinate, ma nessuna sarebbe stata giusta per i propositi vergognosi che hanno avuto i veronesi. Citiamo in giudizio il Verona e una volta individuati i responsabili dello striscione e dei cori razzisti utilizziamo la responsabilità oggettiva, per ottenere il risarcimento danni ad ogni napoletano che si è sentito offeso. Io sono colpito e disturbato da questi continui attacchi razzisti, è un principio serio per cui gente ha perso la vita, quindi si può chiedere un risarcimento. Il Verona è oggettivamente responsabile per quanto fatto dai propri tifosi. Se la società non è stata in grado di limitare o identificare chi ha fatto queste cose, ne rispondo proprio loro in quanto ‘proprietario di casa’. Sarà simbolico, provocatorio e super legale, mi sto già attivando per questo procedimento. Giochiamo sul campo della legalità.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A – Tre club rischiano l’esclusione dal prossimo campionato

De Maggio: “Anguissa sarà riscattato, c’è la data. Rinnovo per Juan Jesus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Creata una bolla di sapone da record: resta intatta per un anno