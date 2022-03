De Maggio: “Anguissa sarà riscattato, c’è la data. Rinnovo per Juan Jesus

Mercato Napoli, De Maggio su Anguissa e Juan Jesus

Walter De Maggio giornalista e conduttore è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli:

“Il Napoli ha nel mirino Domenico Berardi ma alle cifre del Sassuolo non può essere acquistato. Come terzino è molto vicino a Mathias Olivera del Getafe, ma posso dire che il Napoli è tornato ad interessarsi molto al centrocampista belga Charles De Ketelaere in forza al Bruges.

Il Napoli ha fatto due sessioni di mercato con pochissime spese: Juan Jesus avrà rinnovato il suo contratto, verranno fatte valutazioni su Tuanzebe, mentre per Anguissa sono stati spesi 400mila euro per il prestito oneroso.

Anguissa sarà riscattato dal Napoli a maggio“

