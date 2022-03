Prof. Clemente: “Dopo i fatti di Torino-Inter bisogna aprire un’indagine giudiziaria”

Il prof. Clemente su quanto accaduto in Torino-Inter

Il prof. Guido Clemente di San Luca è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, dove ha commentato quanto accaduto in Torino-Inter e che ripercussioni potrà avere in futuro. Ecco quanto dichiarato:

“La regola 12 parla chiaro, esiste un regolamento nel gioco calcio che non può essere ignorato. Cosa deve fare l’arbitro quando si verificano le condizioni che il regolamento configura come azioni fallose? Deve rilevare il fatto, deve dare una qualificazione del fatto e sanzionare lo stesso. Una volta individuato il fatto con l’ausilio del Var, non c’è più opinabilità. Quando inspiegabilmente omette di richiamare l’arbitro a rivedere le immagini che rivelano in modo inopinabile un comportamento illegittimo, vi sono i presupposti per verificare la sussistenza del reato di frode sportiva in sede giurisdizionale penale. Quello che è accaduto non poteva non essere visto e non poteva non essere oggetto di rinvio al Var. Perché non lo ha fatto? Questo è il dolo specifico. Quello che è accaduto rende doverosa l’apertura di indagine giudiziaria, poi eventualmente il giudice potrà valutare se c’è stato il dolo”.

