Ordinanza De Luca: mascherine obbligatorie all’aperto e divieto di vendita e consumo di alcolici dopo le 22,00

Ordinanza De Luca, mascherine obbligatorie all’aperto

Ultime notizie – Ordinanza Vincenzo De Luca che anticipa di fatto l’entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro Speranza che sancirà, tra le altre cose, la fine dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Ecco in tal senso le sue dichiarazioni riportate dall’edizione online del quotidiano “Il Mattino”:

“In conformità a quanto previsto dall’ordinanza del ministro della Salute del 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli e navi. Ci sarà inoltre il divieto dalle 22 alle 6 di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. E’ inoltre fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico”.

