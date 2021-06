Il d.s del Barcellona stravede per Lorenzo Insigne: il possibile scenario

Il d.s del Barcellona stravede per Lorenzo Insigne

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è in stand by ed i rumors , sul Barcellona non sono chiacchiere giornalistiche e trovano riscontri, secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

– “Il direttore sportivo Planes stravede per il capitano azzurro, lo segue da tempo e starebbe pensando di fare un tentativo nonostante il Barça abbia già acquistato Kun Aguero e Memphis Depay per l’attacco. Ma, al contempo, la volontà dei catalani è quella di dismettere almeno uno tra Philippe Coutinho e Ousmane Dembelé, per poi magari fiondarsi su Insigne. Non ci sono stati ancora contatti e ce ne saranno soltanto dopo queste eventuali cessioni”.

