Napoli ,ferma la trattiva per Emerso Palmieri. Lovato interessa

Napoli, per Emerson Palmieri tutto fermo

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato che ha dato degli aggiornamenti che riguardano il mercato del club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Cristiano Giuntoli sta monitorando tantissimi calciatori, più di dodici sicuramente. Su Emerson Palmieri la situazione è di calma piatta: il Napoli attende che il Chelsea cali le proprie pretese e che non arrivino offerte importanti per il calciatore. C’è un mister X che gira dalla parti di Castel Volturno: un nome che non è uscito ancora sui giornali, ma che Cristiano Giuntoli segue con grande interesse. Nei prossimi giorni cercherà di scoprire di chi si tratta. Lovato? Il Napoli lo segue anche perché è un profilo giovane, ma che in futuro potrebbe creare delle plusvalenze. Potrebbe arrivare qualora partisse Koulibaly, essere il terzo centrale.”

