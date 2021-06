Fiorentina, Ribey e Caceres verso l’addio. La viola perde pezzi

Fiorentina, scoppia il caso Ribery

Il giornalista Enzo Bucchioni, giornalista vicino alla Fiorentina, attraverso il sito Firenzeviola.it ha rilanciato l’indiscrezione di un addio di Ribery e Caceres alla maglia viola. Ecco quanto riportato:

“Parlavamo di problemi. Ribery è deluso e amareggiato. Nessuno dei viola lo ha più chiamato e mentalmente ha già lasciato la Fiorentina. Mancano pochi giorni alla scadenza del contratto, il primo luglio sarà libero di scegliersi un’altra squadra e se la Fiorentina dovesse richiamarlo in extremis probabilmente dirà no. Anche Caceres andrà via a zero. Questo forse rientra nella logica della costruzione di una squadra da corsa, aggressiva, grintosa, votata al sacrificio, alle due fasi di gioco e certi campioni a fine carriera forse possono diventare ingombranti. Non riesco a pensare un Ribery part time e forse non lo pensa neppure lui. Comunque certe cose sarebbe meglio dirle direttamente per lasciarsi con rispetto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli ,ferma la trattiva per Emerso Palmieri. Lovato interessa

Calciomercato, il Benfica rifiuta la prima offerta per Nuno Tavares

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sassoli, preoccupano le iniziative legislative in Ungheria