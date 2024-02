Tele A – Mora su Calzona: “Partita stile Napoli, ha rimesso un vecchio CD nella testa dei giocatori”

L’ex giocatore del Napoli, Nicola Mora, è intervenuto in diretta alla trasmissione ‘Tifo Azzurro’ per commentare l’arrivo di Calzona: “Barcellona? Ho visto una partita stile vecchio Napoli. Credo che Calzona abbia toccato le corde giuste dei giocatori facendoli tornare a fare quello a cui erano abituati. Nel secondo tempo il Napoli ha alzato il baricentro, si è preso dei rischi sia in fase di possesso che di non possesso. Abbiamo rivisto l’uscita dal basso. Calzona ha voluto rimettere nella testa dei giocatori il vecchio CD”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

