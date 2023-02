Romagnoli: “Basta! Scudetto al Napoli, classifica cristallizzata e tutti in vacanza”

Repubblica – Romagnoli: “Ma Basta. Scudetto al Napoli, classifica cristallizzata e tutti in vacanza”.

Il giornalista Gabriele Romagnoli, sull’edizione odierna del quotidiano, non si trattiene e propone la fine anticipata del campionato di Serie A: “Finiamola qua. Scudetto al Napoli, classifica cristallizzata e tutti in vacanza. Nel baseball esiste la mercy rule o regola della misericordia e si proclama la fine anticipata”. Le sue parole, però, potrebbero non far piacere ai tifosi del Napoli, che come tutte le altre squadre vorrebbero godersi il momento di gloria nel massimo del rispetto.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

