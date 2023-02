Criscitiello, penalizzazione Juve: “Può scendere da -15 a -5”

Michele Criscitiello sul ricorso della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti

Le prossime saranno settimane decisive per la stagione della Juventus. Tra fine marzo ed inizio aprile infatti si saprà se la penalizzazione di 15 punti verrà riconfermata o se ci sarà uno sconto. Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ne ha parlato nel suo editoriale in un suo intervento in diretta.

Queste le sue parole:

“Nel disastro generale Allegri rischia di salvare sempre le sue stagioni. Ovviamente cambierà tutto tra fine marzo e inizio aprile quando sapremo se il -15 resterà o sarà abolito. Questo non dipende da Allegri. Ricordiamo anche la terza opzione: il collegio di garanzia del Coni contesta alla Corte federale le motivazioni e chiede di riformulare la pena. Ecco che quel -15 potrebbe diventare anche -5, ad esempio.

La Juventus punta tutto sul Coni e politicamente ha fatto i passi giusti. Il Coni può ribaltare tutto perché la sentenza della Corte Federale è stata scritta con i piedi. Lo sanno anche in Federazione. Aggiungiamo: Angelo Clarizia è spesso Avvocato del Coni in cause al Tar e al Consiglio di Stato. Questa volta, invece, difenderà la Juventus nel suo stesso Coni. Si gioca in casa. Cambia solo la maglia da difendere“

