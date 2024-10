Corriere dello Sport – Lobotka, rientro previsto contro il Milan a San Siro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Stanislav Lobotka. Il giocatore ha avuto un problema a uno dei muscoli flessori della coscia sinistra. Costretto a uscire contro l’Azerbaigian, ha destato immediatamente preoccupazioni.

Difatti, Lobo salterà la sfida in programma questa domenica, alle ore 12:30, contro l’Empoli al Castellani. Successivamente resterà fuori anche contro il Lecce al Maradona, in agenda sabato 26 ottobre alle 15. L’obiettivo per il centrocampista, è rientrare per la trasferta di Milano, a San Siro contro i rossoneri, martedì 29 ottobre alle 20.45.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Zielinski, in dubbio per la gara contro la Roma

Caprile, l’agente: “Si fa sempre trovare pronto, Nazionale possibile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”