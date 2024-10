Infortunio Zielinski, in dubbio per la gara contro la Roma

Piotr Zielinski ha riportato un infortunio alla coscia, motivo per il quale potrebbe saltare il match contro la Roma.

Brutte notizie per l’ex Napoli Piotr Zielinski: l’attuale centrocampista dell’Inter ha subito un infortunio mentre era impegnato con la Nazionale polacca. Per il momento non si conosce l’entità di esso, resta dunque dubbia la sua presenza nella sfida contro la Roma in programma domenica 20 ottobre.

Di seguito quanto si legge su Sky Sport:

“Piotr Zielinski è sceso in campo con la fascia di capitano della nazionale polacca nel match di Nations League contro la Croazia e si è subito reso protagonista, trovando ancora il gol come nell’ultima volta, per il vantaggio dei suoi. La gara è poi finita 3-3, ma il giocatore ha dovuto lasciare il campo a un quarto d’ora dal termine per infortunio. Al minuto 74′, infatti, Zielinski ha avvertito una fitta alla coscia destra e non è stato in grado di proseguire la gara, lasciando il cambio a Kapustka. Situazione da valutare dallo staff medico dell’Inter in vista della trasferta di domenica sera contro la Roma. “Spero non sia nulla di grave e di tornare subito a disposizione, ho sentito solamente un po’ tirare il muscolo. Vedremo cosa sarà” le parole del centrocampista dell’Inter a TVP Sport dopo il match. Del problema di Zielinski ha parlato anche il Commissario Tecnico Michal Probierz, rassicurando sulle sue condizioni: “E’ un infortunio lieve. Non c’era motivo di rischiare e l’ho sostituito.”

