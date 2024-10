Corriere del Mezzogiorno – Meret non è recuperato del tutto: toccherà ancora a Caprile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Alex Meret. Il portiere è sulla via del rientro, ma non ancora del tutto recuperato. Il Napoli ha deciso che non rischierà nulla, quindi il suo ritorno in campo è previsto per la sfida contro il Lecce. Contro l’Empoli, dunque, toccherà ancora a Caprile. Squadra dove ha esordito nella scorsa stagione dopo una lunga gavetta.

