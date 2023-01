Corriere della Sera – Sacchi chiede scusa all’Inter: sarà sospeso per qualche settimana.

La direzione di Sacchi , in Monza–Inter, non è stata decisamente accettabile. Dopo l’impresa a San Siro contro il Napoli, i nerazzurri hanno subito, non solo per una performance discutibile, ma anche per un errore arbitrale decisamente scandaloso. Difatti, il direttore di gara ha fischiato un fallo inesistente un istante prima del possibile 3-1 di Acerbi. L’errore è stato riconosciuto dallo stesso arbitro, che dovrebbe essere sospeso per qualche settimana. A prescindere dall’errore commesso, però, pesano i numeri a livello difensivo dell’Inter, che insieme al Bologna, è la peggiore della Serie A con 20 gol subiti in 9 gare in trasferta.

Fonte foto: Instagram @inter

