Sampdoria-Napoli, le parole di Spalletti dopo il match

L’allenatore Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra la Sampdoria ed il Napoli.

Al termine di Sampdoria-Napoli, sfida vinta dagli azzurri con il punteggio di 0-2, Luciano Spalletti ha rilasciato qualche dichiarazione si microfoni di DAZN.

“Non dovevamo dimostrare nulla a nessuno. Abbiamo vinto gestendo bene le situazioni, poteva diventare una partita difficilissima. Dopo l’errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece la squadra è stata brava e ordinata. Loro anche in dieci uomini sono stati bene in campo e non ci hanno concessi tanto spazi. Cercavano l’episodio per rimettere a posto la gara, tutte e due le squadre hanno giocato un’ottima gara.”

Sul rigore sbagliato:

“Doveva tirarlo Kvara. Poi se c’è un altro che vuole batterlo e si mettono d’accordo va bene. Politano tra l’altro sa batterli. Sono cose normali, andare a mettere il dubbio. Allora sui rigori c’è qualcosa che non va’, così non va bene.”

Sul cambio di Kim:

“Era a ischio in quanto aveva un affaticamento muscolare, quindi abbiamo deciso di cambiarlo per non andare incontro ad un infortunio che ci avrebbe penalizzato. Ci sta che ancora non ci siano i 90 minuti, bisogna far così.”

Su Kvara e Mario Rui:

“Kvara oggi ha giocato una splendida partita, sotto tutti gli aspetti. È entrato in area a fare le solite serpentine ed ha cercato di crearsi un varco nell’area avversaria. Nulla di strano, ci sono cinque sostituzioni e levo chi mi pare. Avete voglia di insistere, metti quello o metti quell’altro. Io fò come voglio. Mario Rui invece è una valida alternativa ad Olivera, dipende dalla situazione. Gli assist contano poco, contano i contrasti, la corsa che fai. Gli assist e i gol contano per noi, ci sono i presidenti che danno pure i premi per queste cose. Mario ha giocato una grandissima partita, lui è uno maturo con un carattere di quelli forti. Siamo tranquilli e contenti di averlo a disposizione.”

Sulla prossima partita contro la Juventus:

“Ho sette collaboratori, si rivede la gara di oggi e si fanno delle analisi. Con l’Inter noi potevamo fare di più, poi ci sta anche la sconfitta. Ma dentro alla gara dobbiamo mettere quella che è la nostra qualità. L’impegno a volte può vincere contro la qualità, se esso manca per gli altri diventa più semplice. Loro sono forte come noi, forse più forti di noi, ma si deve sempre mettere in campo quel qualcosa in più che sei obbligato a mettere quando indossi la maglia del Napoli. Juve determinante? Mancano tante gare da giocare, quindi no. Giochiamo con una delle più forti.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Sirigu tentanto dal Cagliari”

Dall’Inghilterra: offerta del Leeds United per Ounahi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il patriarca russo Kirill spera che scisma in Ucraina finisca