Pedullà: “Sirigu tentanto dal Cagliari”

Salvatore Sirigu considera la possibilità di lasciare il Napoli

L’avventura al Napoli di Salvatore Sirigu potrebbe finire presto. Nei prossimi giorni il portiere prenderà una decisione sul suo futuro e l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha rivelato le ultime in merito.

Queste le sue parole:

“La Reggina avrebbe già voluto chiudere, ma da quando si è materializzato il Cagliari, sorpresa del 31 dicembre, lui aspetta perché è il suo sogno da sempre e vorrebbe realizzarlo al tramonto della sua carriera. I contatti ci sono stati, gli hanno chiesto di aspettare anche perché ne va del futuro di un portiere giovane come Radunovic.

La Reggina sapeva che in presenza del Cagliari saremmo entrati un una fase di stand-by, tenendo comunque conto che gli amaranto hanno contattato in tempi non sospetti Nicolas del Pisa.

Il Napoli confida ancora di trattenere Sirigu, ma se il Cagliari affondasse già la prossima settimana la volontà del portiere potrebbe fare la differenza. E anche l’arrivo di Nikita Contini in Campania è slittato, se ne riparlerà da lunedì”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vuole chiudere per Ounahi, pronta l’offerta

Milan-Roma – Come seguire la partita in streaming e tv

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eurofighter caduto: familiari della vittima, la causa fu un’avaria