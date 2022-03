QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Milan: previsione tattica e probabili formazioni

Dopo la vittoria contro la Lazio il Napoli si prepara ad affrontare il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli si prepara ad affrontare un’altra sfida di campionato tutt’altro che facile. L’avversario questa volta è il Milan; squadra con la quale condivide attualmente la prima posizione della classifica. Non è una sfida come tutte le altre, sicuramente a prescindere dal risultato finale ci sarà un colpo di scena.

Se gli azzurri vengono da una prestazione più che positiva, quella contro la Lazio, così non è per i rossoneri. Il Milan viene infatti dal pareggio i casa contro l’Udinese. Inoltre, prima della suddetta sfida ha portato a casa un altro pareggio contro la Salernitana. La squadra allenata da Stefano Pioli ha dunque perso punti importanti nelle ultime gare, per questo motivo per il club milanese è quasi un obbligo ritrovare la vittoria.

Il Napoli di Spalletti

La squadra di Luciano Spalletti ha certamente voglia di incrementare il bottino di vittorie. Il tecnico di Certaldo è anche stato eletto miglior allenatore del mese di dalla Lega Serie A. Per quanto riguarda i singoli giocatori, la squadra ha recuperato del tutto Zambo Anguissa e Hirving Lozano; i due saranno quindi disponibili. Quasi certo un posto da titolare per Stanislav Lobotka mentre di sicuro non ci saranno Kevin Malcuit ed Axel Tuanzebe.

Ecco la probabile formazione azzurra: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Il Milan di Pioli

Per quanto riguarda la squadra ospite, fino a poco tempo fa era indubbia la presenza di Zlatan Ibrahimovic. Secondo le ultime notizie Stefano Pioli lo ha inserito nella lista dei convocati, tuttavia non sarà tra gli undici titolare bensì partirà dalla panchina. Assente del tutto sarà invece Alessio Romagnoli, poiché è stato protagonista di un infortunio durante il derby di Coppa Italia.

A seguire la probabile formazione rossonera: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Tattica Napoli-Milan

Il Napoli può contare ancora una volta su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è ormai diventato un punto di riferimento per l’offensiva azzurra, pericoloso soprattutto in area di rigore e sui colpi di testa. Da non sottovalutare nemmeno Lorenzo Insigne, che nella scorsa gara ha finalmente trovato il primo gol su azione della stagione. D’altra parte c’è Ibrahimovic, che se dovesse entrare in campo sarebbe un pericolo da non sottovalutare. Altre due pedine da tenere d’occhio: Rafael Leao e Theo Hernandez. I due hanno realizzato 9 reti ed 8 assist considerando solo la prima parte del campionato. Insomma: è indubbiamente una sfida da vedere.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna: il Barcellona segue Fabian Ruiz e Koulibaly.

Milan: Ibrahimovic verso il recupero a sorpresa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dagli appalti alla concorrenza e il Csm, le prossime ‘spine’ di Dragh