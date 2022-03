Dalla Spagna: il Barcellona segue Fabian Ruiz e Koulibaly.

Il Barcellona prova il doppio colpo dal Napoli: Fabian e koulibaly nel mirino

Il club blaugrana sta già programmando il mercato per la prossima sessione estiva.

Stando quanto scrive Mundo Deportivo il Barcellona ha messo nel mirino due calciatori del Napoli: il primo è Fabian Ruiz, per rinforzare il centrocampo, il secondo è Koulibaly, vero sogno per Xavi il quale vuole rinforzare la difesa. Nelle prossime settimane, dopo la fine del campionato, i catalani potrebbero provare l’affondo definitivo per i due giocatori.