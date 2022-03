Chirico: “A Napoli ossessionati dagli arbitri, Orsato e Valeri non gli vanno bene perché…”

Il giornalista juventino lancia l’ennesima provocazione alla piazza azzurra

Marcello Chirico, tramite il portale online bianconero.com, non perde l’occasione di lanciare una provocazione al Napoli ed i suoi tifosi a margine del big match di domenica contro il Milan.

Queste le sue parole:

“Accade in queste ore a Napoli e in gran parte della Campania, e non ditemi che è un caso. Allora: domenica prossima si gioca a Fuorigrotta lo scontro-scudetto tra Napoli e Milan, e per dirigerla è stato designato come arbitro Orsato, uno che ai napoletani va sempre per traverso. Al controllo Var è stato scelto Valeri, ma non va bene nemmeno lui. Perché? Ascoltate l’assurdità: entrambi facevano parte della squadra arbitrale in quel 28 aprile 2018, giorno in cui si perpetrò (a loro dire) lo scippo al Napoli dello scudetto di quella stagione. Ricordate? Inter–Juve, la mancata espulsione di Pjanic…”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, le ultime notizie sulle condizioni di Lozano: il report

Napoli-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La riforma del catasto spacca la maggioranza