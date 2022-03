SSC Napoli le ultime notizie sulle condizioni di Lozano il report

SSC Napoli le ultime notizie sulle condizioni di Lozano che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, svolgendo l’intera seduta d’allenamento. Il calciatore potrebbe essere a disposizione di Spalletti per la prossima partita.

SSC Napoli: le ultime notizie sulle condizioni di Lozano

Buone notizie per Luciano Spalletti che recupera Lozano dall’infortunio per Napoli Milan. Da Castel Volturno ci sono aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Questo il comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione on una fase dedicata al torello e successivamente ha svolto partita a campo ridotto.

Chiusura con lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati.

Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto l’intera seduta in gruppo. Allenamento personalizzato in campo per Malcuit.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, le ultime su Malcuit e Tuanzebe

L’appello dei tifosi: credono nello scudetto esattamente come il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La riforma del catasto spacca la maggioranza