Napoli-Milan, le ultime su Malcuit e Tuanzebe

Il quotidiano Tuttosport riporta aggiornamenti sulla situazione di Kevin Malcuit e Tuanzebe in vista di Napoli-Milan.

Manca poco alla sfida di campionato tra Napoli e Milan, considerata indubbiamente il big match della prossima giornata di Serie A. Il quotidiano Tuttosport riporta qualche notizia sulla situazione in casa Napoli, in particolare su Kevin Malcuit e Tuanzebe. I due saranno assenti durante il match, in quanto non sono nelle condizioni adatte a causa di due infortuni.

Ecco quanto riportato:

“Tuanzebe non sarà del match ieri ha svolto esclusivamente lavoro in palestra. Malcuit invece, si è sottoposto a terapie e ha svolto solo lavoro in palestra e difficilmente ci sarà.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, arbitra Orsato: svelata la reazione degli azzurri

Galeone: “L’inter resta la favorita, ma il Napoli è quella che sta messa meglio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Autobombe ’93, perquisita donna per attentato Milano