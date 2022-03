Galeone: “L’inter resta la favorita, ma il Napoli è quella che sta messa meglio”

Galeone sulla corsa Scudetto

L’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato della corsa Scudetto. Ecco quanto dichiarato:

“Secondo me la più forte è ancora l’Inter, anche se ora sta giocando da cani ora. Inzaghi che deve gestire 20 giocatori ora sta avendo difficoltà. Il Napoli sta meglio di tutte. Vedo il Napoli messo meglio rispetto al Milan. I rossoneri non mi sembrano al meglio della forma, ci sono solo Leao e Theo Hernandez che rappresentano due frecce importanti sulla sinistra. Il Napoli con la Lazio l’ho visto bene, ora recupera anche Lobotka. Napoli-Milan, però, non sarà una sfida decisiva”.

