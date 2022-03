Del Genio: “Spalletti non cambierà formazione, non è il momento di fare sperimentazioni”

Paolo Del Genio sulle scelte di Spalletti

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, che ha ipotizzato quale possano essere le scelte di Spalletti contro il Milan. Ecco quanto dichiarato:

“Non credo ci saranno sorprese di formazione, forse può cambiare qualcosa coi cambi. Non è il momento di fare scelte inedite in questa fase della stagione. Per intenderci, Lobotka e Politano giocheranno comunque, con Anguissa e Lozano recuperati che potrebbero vedersi a gara in corso e non all’inizio”.

