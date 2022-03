L’appello dei tifosi: credono nello scudetto esattamente come il Napoli

Corriere dello Sport: “I tifosi del Napoli credono nello scudetto. Ad annunciarlo i gruppi organizzati della Curva B”.

I tifosi lanciano un appello al Napoli, questo è quanto riportato dal quotidiano:

I tifosi del Napoli credono nello scudetto. Ad annunciarlo sono i gruppi organizzati della Curva B.

“Napoli, vestiti d’azzurro e sii più bella che mai. Tutti con la sciarpa’. Come piace a Spalletti. Lo stadio, tra l’altro, sarà stracolmo nei limiti del consentito, al settantacinque per cento: 41.000 spettatori, compreso il settore riservato agli ospiti. Che attesa, che passione: la gente di Napoli crede nello scudetto esattamente come il Napoli”.

