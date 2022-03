Fonte foto: Official SSC Napoli.

La Gazzetta dello Sport – Nel nome di Diego: nuova maglia celebrativa per la sfida con il Milan.

Nuova maglia celebrativa in vista del match con il Milan, le parole del quotidiano:

“Al Maradona domenica sera ci sarà il tutto esaurito – poco più di 40 mila spettatori di più non si può e i tifosi fanno un appello: ‘Andiamo tutti in azzurro allo stadio’ – e la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo con una nuova maglia di colore rosso che ripropone il viso digitalizzato del fuoriclasse argentino: sarà la quarta casacca della serie in edizione limitata e l’undicesima diversa che il Napoli vestirà in questa stagione.

Per gli amanti della cabala il Napoli con Maradona addosso finora ha ottenuto tutti i risultati: pari (col Verona 1-1), sconfitta (Inter 3-2) e vittoria (Lazio 4-0). L’ultima volta fu il 28 novembre, quando si ricordò Diego a un anno dalla scomparsa e non c’è dubbio quella sera si vide il Napoli più spettacolare contro Maurizio Sarri e nello stadio di Fuorigrotta pieno di gente ed entusiasmo, proprio come capiterà domenica sera contro il Milan di Pioli”.

