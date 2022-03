Napoli-Milan, quella statistica che non è passata inosservata

Il quotidiano Tuttosport riporta una statistica interessante che riguarda Napoli e Milan.

Domenica 6 marzo ci sarà la sfida tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Il quotidiano Tuttosport ha pubblicato una statistica certamente non indifferente che riguarda proprio le due compagini in questione.

“Napoli-Milan si preannuncia una gara scoppiettante anche sotto porta, come lo sono state le ultime 5 sfide a Napoli in cui sono sempre stati segnati almeno tre goal a match e sono 22 in totale, 4.4 in media a match.”

