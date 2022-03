Calciomercato: L’Al-Nassr punta David Ospina

Il club saudita fiuta il colpo a parametro zero

Il Mundo Deportivo parla di David Ospina. Il portiere colombiano ha il contratto in scadenza con il prossimo 30 giugno e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo. Nelle ultime ore, riferisce il quotidiano spagnolo, sembra essere forte l’interessamento della squadra saudita Al-Nassr.

