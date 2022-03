Milan: Ibrahimovic verso il recupero a sorpresa

L’attaccante svedese potrebbe far parte dei convocati per Napoli-Milan

Il portale online MilanNews riferisce le ultime su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha lavorato a Milanello con una sessione divisa in due parti: prima parte personalizzata sul campo per poi unirsi al resto del gruppo per qualche minuto nel finale. Stando a quanto riferito sono salite inaspettatamente le chance di rivedere lo svedese almeno in panchina. Ad ora nulla è deciso ma la partenza per Napoli prevista per domenica mattina darà al rossonere anche del tempo extra per provare il recupero.

