Napoli-Milan: Anguissa e Lozano verso la convocazione

Spalletti recupera due giocatori importantissimi per il big match contro il Milan

Sportmediaset in vista del big match tra Napoli e Milan in scena domenica 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, rivela le ultime di formazione degli azzurri.



“Spalletti verso il recupero, almeno per la panchina, di Anguissa e Lozano che hanno svolto lavoro col gruppo per due giorni di fila. In mediana spazio comunque a Ruiz con uno tra Lobotka e Demme. Sulla trequarti ballottaggio a destra tra Politano ed Elmas per completare il reparto con Zielinski e Insigne dietro ad Osimhen”.

