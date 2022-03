Qualificazioni Mondiali 2022: Victor Osimhen convocato per la Nigeria

Qualificazioni Mondiali 2022, Osimhen convocato per la Nigeria

Qualificazioni Mondiali 2022, Victor Osimhen è stato convocato dal commissario tecnico nigeriano Augustine Eguavoen in occasione della doppia sfida al Ghana del 25 e 29 marzo per i playoff per l’accesso ai Mondiali in Qatar previsti a dicembre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, le ultime notizie sulle condizioni di Lozano: il report

Napoli-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La riforma del catasto spacca la maggioranza