Infortunio per Lozano in nazionale, il messicano esce in barella

Infortunio per Lozano in nazionale, le sue condizioni

Momenti di paura per Hirving Lozano, che durante l’incontro tra il Messico Trinidad e Tobago è stato coinvolto in un duro scontro di gioco. Il Chucky si è scontrato violentemente con il portiere avversario, battendo la testa sul ginocchio e creando attimi di paura tra i presenti. Lozano subito dopo lo scontro ha perso i sensi, restando immobile per alcuni minuti. Una volta ripreso è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, che al momento non riportano nessuna gravità.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inghilterra-Danimarca, multa alla Federazione inglese per colpa dei tifosi

Di Lorenzo-Manchester United: nessuna conferma sull’interesse del club

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: 14enne prima afroamericana a vincere torneo di spelling