Di Lorenzo-Manchester United: nessuna conferma sull’interesse del club

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato dell’interesse del Manchester United nei confronti di Giovanni Di Lorenzo.

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli enl corso della trasmissione Radio Gol. Il giornalista della RAI ha parlato di due giocatori in particolare: Elseid Hysaj e Giovanni Di Lorenzo.

A proposito del giocatore albanese dice:

“Al di là degli errori è molto stimato dai tifosi del Napoli. Il miglior rendimento lo ha dato quando c’era Sarri in panchina, ed ora i due si sono ritrovati alla Lazio.”

Invece, riguardo le voci di un’interesse del Manchester United per Giovanni Di Lorenzo afferma:

“Di Lorenzo si è fatto notare molto agli Europei, ma non sono sicuro che il Manchester United sta provando ad acquistarlo. In merito alla questione non ci sono notizie certe.”

