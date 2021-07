Italia-Inghilterra, Mancini potrebbe ripetere la formazione dell’ultima gara

Il Corriere della Sera prova ad anticipare la formazione di Mancini per Italia-Inghilterra.

Domani sera alle ore 21 Italia ed Inghilterra si sfideranno nella finale del campionato europeo. La squadra di Mancini partirà domani mattina per Londra, luogo in cui è prevista la sfida tanto attesa. Il Corriere della Sera prova ad anticipare la formazione azzurra. Secondo il quotidiano Roberto Mancini darà fiducia a coloro che l’ultima volta sono scesi in campo dall’inizio. Inoltre è riportato un pronostico sulle sostituzioni durante la gara.

“L’Italia è in bolla da 40 giorni e questa mattina alle 11 volerà a Londra per la battaglia finale. Arrivati a questo punto, quasi una liberazione. La squadra è stanca, anche se nessuno si tira indietro. Il c.t. si è convinto a dare fiducia alla formazione che lo ha portato sino qui. Pronto però a cambiare in corsa. Le cinque sostituzioni, in questo senso, danno un discreto margine di manovra: sono pronti Acerbi in difesa, Pessina e Locatelli al centrocampo, Berardi e Belotti in attacco.”

