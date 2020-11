Sacchi: “Scudetto? Il Milan può vincerlo, il Napoli non ha un organico migliore”

L’ex Allenatore di Milan e della Nazionale parla del campionato in corso e sulle favorite per lo scudetto

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e CT della Nazionale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla del campionato in corso e di quale squadra, secondo lui, sia la più attrezzata per la vittoria finale.

Ecco le sue parole:

“Le grandi devono ancora assestarsi, la Juve e l’Inter stentano, anche se per motivi diversi, un po’ meglio vanno Roma e Napoli, però non si vede un collettivo nettamente superiore. Ecco perché sostengo che, se il Milan diventa un gruppo ancora più solido nel gioco e nelle idee, allora può farcela“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, altre cinque regioni diventano “arancioni”. Per la Campania si decie domani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’attore di Daydreamer che interpreta Osman si è sposato, foto e video del matrimonio