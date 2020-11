Gianluca Di Marzio: “Iachini esonerato, alla Fiorentina va Prandelli”

Fiorentina, esonero per Iachini

Gianluca Di Marzio, gionalista di Sky Sport, ha annunciato il cambio in panchina che riguarda la Fiorentina. Ecco quanto dichiarato in diretta sull’emittente satellitare:

“E’ terminato dopo appena otto giornate il campionato di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Confermato in estate dalla dirigenza viola dopo aver sostituito nella scorsa stagione Vincenzo Montella, l’allenatore è stato esonerato in virtù degli appena otto punti raccolti dalla squadra in questo inizio di stagione. Al suo posto, è pronto per tornare in viola Cesare Prandelli.”

