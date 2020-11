Ufficiale, termina l’udienza per Juventus-Napoli. Nei prossimi giorni si decide

Ufficiale, sentenza terminata

Attraverso il suo sito ufficiale, la Figc ha diramato un comunicato dove si dichiara conclusa la sentenza riferita a Juventus-Napoli. Ecco quanto riportato:

“Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre. I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bergonzi, ex arbitro: “Il Var non può valutare la trattenuta, il fallo di mano è oggettivo”

Il governatore dell’Abruzzo: “Noi ed altre quattro regioni cambieremo “colore”, non la Campania”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zingaretti, evitate luoghi affollati, sono pericolosi