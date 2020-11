Bergonzi, ex arbitro: “Il Var non può valutare la trattenuta, il fallo di mano è oggettivo”

L’ex arbitro Bergonzi sull’episodio in Bologna-Napoli

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live ha commentato l’episodio del goal annullato a Koulibaly. Ecco quanto dichiatato:

“Gol annullato per fallo di mano di Osimhen? Situazione abbastanza complicata. L’atterramento di Osimhen c’è stato, però c’è stato anche un gol. Potremmo anche suppore che in quel caso Pasqua abbia applicato il vantaggio. Il VAR però l’ha giustamente richiamato perché il tocco di mano c’è stato. Il VAR non può entrare nel merito della valutazione della trattenuta, perché è interpretabile. Il fallo di mano invece è oggettivo. La situazione è particolare però perché la trattenuta ha comunque portato un gol al Napoli. Non so se l’arbitro, da protocollo VAR, poteva fare un passo indietro. Di certo, nella fattispecie, il VAR ha comunicato un dato oggettivo, cioè un tocco di mano.”

