Clamoroso – La Juventus vuole disfarsi di Cristiano Ronaldo! I dettagli

La bomba di mercato arriva dalla Spagna: spese troppo alte, la Juve vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo!

La Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo poichè le spese di gestione e di mantenimento sono diventante troppo alte. E’ questa la bomba che arriva direttamente dalla Spagna sulle colonne di Sport. Non rinnovare il contratto al campione portoghese, mettendolo in vendita la prossima estate con la speranza di recuperare parte dei 100 milioni, spesi per acquistarlo dal Real Madrid. Sarebbe questa la strategia della società del presidente Agnelli. La domanda è: ci sarà una società che potrà e vorrà spendere quella cifra per un giocatore di 36 anni, nonostante si chiami Cristiano Ronaldo?

