Bargiggia sul rinnovo di Insigne: “Vi spiego tutta la verità”

Paolo Bargiggia spiega la situzione attuale del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Paolo Bargigga è intervenuto nella trasmissione “Il Sogno nel Cuore”, in onda su 1 Station Radio. Durante la sua rubrica “Parola di Bargiggia” ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne: attaccante e capitano del Napoli.

Ecco le sue parole:

“De Laurentiis ha fissato il prezzo: 25 milioni. La verità è che il Presidente non ha mai cercato di contattarlo per il rinnovo, dall’altra parte c’è invece Lorenzo che vuole rimanere in azzurro, ma non spetta a lui bussare alla porta di De Laurentiis. La verità è la seguente: non c’è stato nessun incontro e non ce ne saranno in tempi brevi. Prima o poi De Laurentiis dovrà scegliere: o dovrà chiamarlo per rinnovare o si dovrà fare coraggio e dire apertamente che non lo vuole più. Lorenzo in questo modo potrà ambire a qualche offerta in più. Adesso bisogna aspettare l’Europeo.”

