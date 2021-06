Napoli: Manolas potrebbe diventare fondamentale sotto la giuda di Spalletti

Kostas Manolas, difensore del Napoli, potrebbe avere un ruolo fondamentale in campo con l’arrivo di Luciano Spalletti.

Kostas Manolas ha sempre dimostrato un grande impegno in campo con la maglia azzurra. Il nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti conosce molto bene le sue qualità: i due infatti hanno lavorato insieme per un periodo, quando erano alla Roma. La Gazzetta dello Sport fa un salto nel passato e ricorda quei momenti.

Il tecnico toscano ha già allenato nel 2016-17 Kostas Manolas alla Roma (c’era anche Mario Rui, bloccato però da un brutto infortunio al ginocchio). E di quella stagione restano vividi i ricordi di battibecchi in campo fra difensore e allenatore, che poi finivano con l’abbracciarsi. Spalletti è molto attento alla fase difensiva e da questo punto Manolas partirà avvantaggiato dalle sue conoscenze. Dopo due stagioni azzurre un po’ in chiaro-scuro il greco potrà dunque diventare più guida della difesa, più protagonista in campo”.

