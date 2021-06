Calciomercato: l’Inter pensa ad Insigne in caso di un mancato rinnovo

Valter De Maggio ha parlato dell’interesse per Lorenzo Insigne da parte dell’Inter, in caso il giocatore non dovesse rinnovare con il Napoli.

Nel corso della trasmissione Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato del fiuturo di Lorenzo Insigne. È ormai risaputo che l’attaccante non è stato contattato da De Laurentiis per parlare di un rinnovo, tuttavia De Maggio aggiunge un particolare da non sottovalutare.

Ecco le sue parole:

“Per ora non si parla del rinnovo di Lorenzo Insigne. Se esso non dovesse arrivare l’Inter potrebbe farsi avanti e tentare di portarlo in nerazzurro a parametro zero quando scadrà il suo contratto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Manolas potrebbe diventare fondamentale sotto la giuda di Spalletti

Bargiggia sul rinnovo di Insigne: “Vi spiego tutta la verità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 93 anni De Mita litiga ancora con gli avversari politici