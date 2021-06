L’agente di Thorsby: “Sogna in grande, gli piacerebbe giocare nel Napoli”

Espen Thorsby, agente e padre del centrocampista della Sampdoria, ha comunicato il desiderio del figlio di giocare con il Napoli.

Morten Thorsby sarebbe felice di andare al Napoli. A comunicarlo è Esper Thorsby, padre ma anche agente del centrocampista classe 1996. Il padre del giocatore ha rilasciato qualche dichiarazione a riguardo ai microfoni di “Calcio Napoli 24 Live”.

“Morten ha sempre voluto affermarsi ed in più si diverte a giocare a calcio. Il suo sogno è quello di giocare in Champions League. In Italia si trova bene; gli piacerebbe giocare con il Napoli poiché è un club in continua crescita. Vuole giocare la Champions, ma può anche aspettare qualche anno. Il suo punto di forza è la fisicità, ma anche la sua tattica è migliorata. Per ora sta bene alla Sampdoria, ma attendiamo sviluppi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: l’Inter pensa ad Insigne in caso di un mancato rinnovo

Napoli: Manolas potrebbe diventare fondamentale sotto la giuda di Spalletti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 93 anni De Mita litiga ancora con gli avversari politici