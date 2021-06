Calciomercato, accordo vicino tra Belotti e la Roma: la situazione

Secondo Tuttomercato web la Roma avrebbe trovaro il giusto accordo per portare Andrea Belotti in giallorosso.

Il calciomercato è cominciato e tutti i club si guardano intorno per scegliere i giusti talenti da acquistare. Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha il contratto in scadenza nel 2022, motivo per il quale il Napoli ha ben pensato di focalizzarsi su di lui. Tuttavia il sito Tuttomercato web riporta che anche la Roma è interessata al giocatore. Non solo: il club giallorosso avrebbe trovato il giusto accordo per l’acquisto ed anche il giocatore avrebbe detto si.